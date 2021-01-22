YPG gençleri zorla silah altına alıyor
Terör örgütü YPG/PKK’nın işgal altında tuttuğu Suriye’nin Deyrizor kentinde zorla silah altına alma dayatması sürüyor...
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK, son 3 günde Deyrizor kent merkezinin kuzeyindeki sanayi bölgesinden ve kırsaldaki köylerden 52 genci alıkoydu. YPG/PKK’lı teröristlerin kentin kuzeyindeki sanayi bölgesinden 12, Süse ve Şafe köylerinde 15, Drenj ve Süveydan köylerinde de 25 genci alıkoyarak zorla silah altına aldığı bildirildi. Daha önce de benzer uygulamalar yapan teröristler, 18 ve üstü yaşta yüzlerce erkeği alıkoymuştu.