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Dünya YPG gençleri zorla silah altına alıyor
Dünya

YPG gençleri zorla silah altına alıyor

Terör örgütü YPG/PKK’nın işgal altında tuttuğu Suriye’nin Deyrizor kentinde zorla silah altına alma dayatması sürüyor...

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:45:00 -
YPG gençleri zorla silah altına alıyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK, son 3 günde Deyrizor kent merkezinin kuzeyindeki sanayi bölgesinden ve kırsaldaki köylerden 52 genci alıkoydu. YPG/PKK’lı teröristlerin kentin kuzeyindeki sanayi bölgesinden 12, Süse ve Şafe köylerinde 15, Drenj ve Süveydan köylerinde de 25 genci alıkoyarak zorla silah altına aldığı bildirildi. Daha önce de benzer uygulamalar yapan teröristler, 18 ve üstü yaşta yüzlerce erkeği alıkoymuştu.

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