YPG arması ile harekete geçtiler
ABD ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın dolmasına 2 gün kala Suriye'den dikkat çeken görüntüler geliyor.Amerikan askerleri üsleri boşaltmaya başlayan askerler YPG arması takarak Irak'a doğru hareket etti20 Ekim 2019 Pazar 16:33
Güvenli bölgeden çekilen Amerikan askerleri, YPG arması takarak objektiflere poz verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı karar doğrultusunda Suriye'deki Amerikan askerleri üsleri boşaltmaya başladı.
Suriye'den çekilen askerler, Irak'ın batısındaki üslere yerleşecek.
ABD-YPG birliği
Terör örgütü YPG'nin yanından ayrılan Amerikan askerleri, yola çıkarken teröristlerin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. Amerikalılar, kollarındaki YPG armalarıyla objektiflere poz verdi. Kaynak: Ensonhaber
Amerika ile Türkiye arasındaki anlaşmaya göre, YPG'li teröristler Türkiye sınırından uzaklaşarak güneye inecek. 32 kilometrelik güvenli bölgenin hakimiyeti Türkiye'de olacak. Bu alanda YPG'li terörist görülürse, gerekeni Mehmetçik yapacak.
YORUM YAZ