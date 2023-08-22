Yozgat'taki korkunç kazanın sebebi ortaya çıktı!

Kazada hayatını kaybeden şoför Adem Tatlısu'nun Adli Tıp'ta yapılan otopsi sonucu açıklandı. Tatlısu'nun direksiyon başında kalp krizi geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan 63 yaşındaki şoför, memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çukurbelen köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Adem Tatlısu'nun oğlu İsa Tatlısu da cenazede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Geçmişe dair herhangi bir rahatsızlığı yok. Şeker ve tansiyon rahatsızlığı vardı. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. Araç içi kamerasından jandarma ekipleri, görüntüleri izletmiş. Babamın vefat etmeden, kaza olmadan önce kalbini tuttuğu, kafasının düştüğünü, ondan sonra kaza olduğunu, kazanın gerçekleştiğini söylüyorlar. Otobüs sahibi, bize bu şekilde bildirdi.