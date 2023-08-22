  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yozgat'taki korkunç kazanın sebebi ortaya çıktı!
Gündem

Yozgat'taki korkunç kazanın sebebi ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-08-22 22:38:00 -
Yozgat'taki korkunç kazanın sebebi ortaya çıktı!

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsü kazasının sebebi belli oldu.

Kazada hayatını kaybeden şoför Adem Tatlısu'nun Adli Tıp'ta yapılan otopsi sonucu açıklandı. Tatlısu'nun direksiyon başında kalp krizi geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan 63 yaşındaki şoför, memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çukurbelen köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Adem Tatlısu'nun oğlu İsa Tatlısu da cenazede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Geçmişe dair herhangi bir rahatsızlığı yok. Şeker ve tansiyon rahatsızlığı vardı. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. Araç içi kamerasından jandarma ekipleri, görüntüleri izletmiş. Babamın vefat etmeden, kaza olmadan önce kalbini tuttuğu, kafasının düştüğünü, ondan sonra kaza olduğunu, kazanın gerçekleştiğini söylüyorlar. Otobüs sahibi, bize bu şekilde bildirdi.

Yozgat'ta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Yolcu otobüsü şarampole uçtu
Yozgat'ta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Yolcu otobüsü şarampole uçtu

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yozgat'ta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Yolcu otobüsü şarampole uçtu

Yozgat'ta şarampole düşen yolcu otobüsündeki 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Yozgat'ta şarampole düşen yolcu otobüsündeki 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Yerel

Yozgat'ta şarampole düşen yolcu otobüsündeki 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Bakan Tunç: " Yozgat'taki kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır."
Bakan Tunç: “ Yozgat'taki kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.”

Gündem

Bakan Tunç: “ Yozgat'taki kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.”

Yozgat kazada ölenlerin isimleri! Yozgat kazada kim kaç kişi öldü?
Yozgat kazada ölenlerin isimleri! Yozgat kazada kim kaç kişi öldü?

Yaşam

Yozgat kazada ölenlerin isimleri! Yozgat kazada kim kaç kişi öldü?

Yozgat'taki kazadan yaralı kurtulan yolcu o anları anlattı!
Yozgat'taki kazadan yaralı kurtulan yolcu o anları anlattı!

Gündem

Yozgat'taki kazadan yaralı kurtulan yolcu o anları anlattı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23