Yozgat'ta Ziraat Bankası desteğiyle 500 bin küçükbaşa ulaşılması hedefleniyor

YOZGAT (AA) - Yozgat Valiliği ve Ziraat Bankası arasında, kentte küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve gençlere yeni istihdam alanları sağlanması amacıyla hazırlanan "Bozok Yaylası'nda Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" adlı proje hayata geçirildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, valilik konferans salonunda projenin protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, projeyle kentte 340 bin olan küçükbaş hayvan sayısının 500 bine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Projede üreticilerin önemli olduğunu dile getiren Polat, "İlk başta 500 bin küçükbaş hayvanı Bozok Yaylası'nda otlatmak, bu hayvanlarla beraber kırsal kalkınmaya, yerel kalkınmaya katkıda bulunmak istiyoruz. Ziraat Bankasına verdikleri sıfır faizli kredi için şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Ziraat Bankası Çorum Bölge Yöneticisi Mustafa Sarıkuş da bölgede koyun yetiştiriciliğini geliştirmeyi, devlet, üretici, özel sektör iş birliğiyle bölgesel üstünlükleri ekonomik güce çevirmeyi amaçladıklarını belirterek, "100 baş kapasiteli ağıla sahip üreticilerin, projeden yararlanmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. Üreticimiz bankamızın yapacağı değerlendirme sonucunda 150 bin lira kredi imkanına kavuşmuş olacak. Bu kredinin 100 bin lirası sıfır faizli olacak. 50 bin lirası ise yüzde 50 sübvanse edilecek. Projeden yararlanan üreticilerimiz kredi süresince 100 baş hayvanı koruyacak. Kredimiz 12 ay ödemesiz, 7 yıl vadeli olacak." diye konuştu.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ise kentteki hayvan varlığı ve proje hakkında bilgi verdi.

Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi de projenin Yozgat'ta hayvancılığın gelişimine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından "Bozok Yaylası'nda Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesinin protokolü imzalandı.