  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın Denizin binlerce metre altında keşfedildi: Devasa servet çıkartılacak ama büyük bir sorun var Etna Yanardağı patladı! Oluşan kül bulutu uçuşları aksattı Dünyanın borçsuz devleri açıklandı! İşte IMF'ye beş kuruş borcu olmayan ülkeler! Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar Aileyi yıkan haber camiden geldi! Tuvalette cansız bedeni bulundu B vitamininden zengin kuru erik: Bundan alın çok büyük etkisi var! İlaçlardan bile daha iyi etki ediyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! İşte böyle paketlendi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! İşte böyle paketlendi!

Sosyal medyada çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savuran şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2
#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! İşte böyle paketlendi!

Türkiye'de Cumhurbaşkanına yönelik hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar, sosyal medya platformlarında yayıldığında emniyet birimleri tarafından takip ediliyor. Bu tür paylaşımı yapan şahıslar, emniyet güçlerince tespit edilerek gerekli işlemler yapılıyor.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! İşte böyle paketlendi!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEHDİTLER SAVURDU Son olarak paylaşılan bir video, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tuhaf mimikler sergileyen bir şahıs, kayda aldığı video ile bilincinin yerinde olup olmadığını sorgulattı.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! İşte böyle paketlendi!

"YA GELECEKSİN YA DA VAKİT ÇOK YAKIN" Bir şahıs, İstanbul Üsküdar Çengelköy Polis Evi çevresinde olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandı. Görüntülerde, "Çengelköy Polis Evi'nin oradayım, duyuyor musun Cumhurbaşkanı? Merkezdeyim ya. Ya adam gibi geleceksin ya da vakit çok yakın. Her yerde konuşurum, Allah'tan başka kimseden korkum yok." şeklinde sözler yer aldı.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! İşte böyle paketlendi!

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI, EMNİYET HAREKETE GEÇTİ Psikolojik ya da mental bir sorunu olup olmadığı merak edilen şahsın görüntüleri, kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayılarak tepki topladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, videonun tespiti üzerine derhal teknik ve fiziki takip başlattı. KISA SÜREDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'tehdit' suçlarını işlediği değerlendirilen şüphelinin kimliği ve saklandığı adres, kısa sürede belirlendi. Düzenlenen operasyonla şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ziyauddin sonmez

suratında meymenet yok. bakalım nereden kurgulanıyor. kimin beslemesi ona bakmalı

dfg

adamın akli dengesi bozuk..karakolda değil hastanede müşahede altına alınmalı....
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Stepne Mansur rüşvetçilerin avukatlığına soyundu
Gündem

Stepne Mansur rüşvetçilerin avukatlığına soyundu

CHP’den belediye başkanı seçilen ancak koltuğa oturur oturmaz milletin parasını iç ederek yolsuzluk, rüşvet ve fuhuşa bulaşan siyasilerin av..
'Bu çarşamba 7 saniye yerçekimsiz kalacağız, milyonlarca kişi ölecek'
Yerel

'Bu çarşamba 7 saniye yerçekimsiz kalacağız, milyonlarca kişi ölecek'

Sosyal medyada Dünya’nın 12 Ağustos’ta 7 saniye boyunca yerçekimini kaybedeceği ve milyonlarca kişinin ölebileceği saçmalığı gündem oldu. ..
4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü
Dünya

4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde turistik uçuş düzenleyen bir şirkete ait helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yit..
Hani bu millet açtı! Türkler yurt dışında harcamada yabancıları ikiye katladı
Gündem

Hani bu millet açtı! Türkler yurt dışında harcamada yabancıları ikiye katladı

“Millet aç, geçinemiyor” söylemleri gündemden düşmezken Bankalararası Kart Merkezi'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin verileri dikkat çeki..
Eriyen buzlardan okyanusa tehlikeli madde sızıyor!
Dünya

Eriyen buzlardan okyanusa tehlikeli madde sızıyor!

Eriyen buzullar, Antarktika'da yıllardır hapsolmuş cıvayı yeniden çevreye taşıyor. Pekin Üniversitesi'nden Chengzhen Zhou liderliğindeki ara..
Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı
Spor

Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı

Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları özel bir tanıtım videosuyla taraftarların beğenisine sundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23