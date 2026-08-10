Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! İşte böyle paketlendi!
Sosyal medyada çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savuran şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Sosyal medyada çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savuran şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Türkiye'de Cumhurbaşkanına yönelik hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar, sosyal medya platformlarında yayıldığında emniyet birimleri tarafından takip ediliyor. Bu tür paylaşımı yapan şahıslar, emniyet güçlerince tespit edilerek gerekli işlemler yapılıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEHDİTLER SAVURDU Son olarak paylaşılan bir video, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tuhaf mimikler sergileyen bir şahıs, kayda aldığı video ile bilincinin yerinde olup olmadığını sorgulattı.
"YA GELECEKSİN YA DA VAKİT ÇOK YAKIN" Bir şahıs, İstanbul Üsküdar Çengelköy Polis Evi çevresinde olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandı. Görüntülerde, "Çengelköy Polis Evi'nin oradayım, duyuyor musun Cumhurbaşkanı? Merkezdeyim ya. Ya adam gibi geleceksin ya da vakit çok yakın. Her yerde konuşurum, Allah'tan başka kimseden korkum yok." şeklinde sözler yer aldı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI, EMNİYET HAREKETE GEÇTİ Psikolojik ya da mental bir sorunu olup olmadığı merak edilen şahsın görüntüleri, kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayılarak tepki topladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, videonun tespiti üzerine derhal teknik ve fiziki takip başlattı. KISA SÜREDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'tehdit' suçlarını işlediği değerlendirilen şüphelinin kimliği ve saklandığı adres, kısa sürede belirlendi. Düzenlenen operasyonla şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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