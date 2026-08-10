Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! İşte böyle paketlendi!

"YA GELECEKSİN YA DA VAKİT ÇOK YAKIN" Bir şahıs, İstanbul Üsküdar Çengelköy Polis Evi çevresinde olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandı. Görüntülerde, "Çengelköy Polis Evi'nin oradayım, duyuyor musun Cumhurbaşkanı? Merkezdeyim ya. Ya adam gibi geleceksin ya da vakit çok yakın. Her yerde konuşurum, Allah'tan başka kimseden korkum yok." şeklinde sözler yer aldı.