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Yozgat'ta yaşayan beşizler okula başladı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 2012 yılında dünyaya gelen beşiz çocukları bu yıl ilkokula başladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:36
Yozgat'ta yaşayan beşizler okula başladı

Tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başladı. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin prematüre beşiz çocukları da okula başlamanın heyecanını yaşadı. Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet ilköğretim Okulu 1/ A sınıfında eğitim görecek Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin kardeşlerin ilk gün okul heyecanını anne ve babası da yaşadı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler İstiklal Marşını okuyarak öğretmenleri ile birlikte sınıflara geçti. İlköğretim birinci sınıfa başlayan beşizler, önlü arkalı aynı sıralara oturarak birbirlerinden ayrılmadı.

Kendisi için heyecanlı bir eğitim öğretim yılı olacağını söyleyen Sınıf Öğretmeni Mesut Şafak, ilk kez beşiz öğrenci okutacağını kendisi içinde ayrı bir tecrübe olacağını ifade etti.

Beşizlerin babası İbrahim Bulut’da çocukları ile birlikte okul heyecanını yaşadığını belirterek “Onlarla birlikte ayın heyecanı yaşıyoruz büyüdüler okula başladılar. İnşallah başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirirler. Vatana millete hayırlı birer evlat olarak yetişirler” dedi.

Okula başlamanın heyecanını yaşayan beşiz kardeşler ise okulu çok sevdiklerini belirterek mutluluklarını ifade ettiler.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:36
  1. Yozgat
  2. Akdağmadeni ilçesi
  3. Beşizler
  4. okula başladı

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