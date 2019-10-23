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Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde av köpekleri ile yapılan arama çalışmalarında trüf mantarı bulundu. Kilosu bin 500 TL'yi bulan ve mevsimsel olarak 3 bin 500 euroya kadar çıkan mantar, ilçe halkına gelir kaynağı olacak.

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:36
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen ve ekonomik değeri nedeniyle 'siyah inci' olarak nitelendirilen trüf mantarı bulundu.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, İlçe Orman İşletme müdürlüğünden ekiplerle ormanlık alanlarda trüf mantarı tespit çalışması yaptı. Lagotta Romagnolo, Amarican Cocker, Cocker Bereton cinsi köpekler ile yapılan arama çalışmalarında 3,5 kilo trüf mantarı bulundu. İlçede trüf mantarı bulunan ormanlık alanların belediye bünyesinde haritası çıkarılacak ve ilçe halkına alternatif gelir kaynağı oluşturulacak.

Av köpekleri ile bulundu

Çekerek'in ormanlık alanlarında av köpekleri ile kilosu bin 500 TL'yi bulan trüf mantarı bulduklarını söyleyen Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, "Çekerek yerel ürünler olarak zengin bir yapıya sahip. İlçemiz sınırlarında bulunan ormanlık alanlarda Lagotta Romagnolo, Amarican Cocker, Cocker Bereton cinsi köpekler ile profesyonel bir ekip eşliğinde trüf mantarı araması yaptırarak bölgemizde trüf mantarı haritası oluşturmayı hedefliyoruz. Çalışmamızın ikinci gününde ortalama 3-3,5 kilo civarında trüf mantarı bulduk" dedi.

"Kilosu mevsimsel olarak 3 bin 500 euroya kadar çıkıyor"

Trüf mantarı sahaları oluşturarak ülke ve ilçeye katma değer oluşturmak istediklerini belirten Çakır, "Orman kaynaklarından çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmak için yürütülen çalışma kapsamında dünyada 'Siyah Elmas' olarak adlandırılan ve kilosu bin ile bin 500 TL'yi bulan mevsimsel olarak 3 bin 500 euroya (22 bin 400 lira) kadar alıcı bulan trüf mantarı arama çalışmaları ilçemizde devam edecektir. İlçemizde oluşturacağımız trüf mantarı sahaları ile ülke ekonomisine katkı sağlanması ve orman köylüsüne alternatif gelir kaynağı oluşturulmayı hedefliyoruz. İnşallah arama faaliyetleri sonrası vatandaşlarımıza gerekli eğitimleri de vererek ilçemize katma değer oluşturacağız" şeklinde konuştu.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:36
  1. Yozgat
  2. trüf mantarı

YORUM YAZ

  • Allahın yozgatlısıAllahın yozgatlısı14 sa önce
    Mantara solucana bel bağlamış sanayidersen sıfır
  • SlmSlm14 sa önce
    Khayırlı olsun. Ekonomik değer demekle ne kastediyorsunuz?

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