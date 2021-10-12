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Aktüel Yozgat'ta trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Yozgat'ta trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 00:26:00 -
Yozgat'ta trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sorgun ilçesinden Yozgat merkeze giden O.Ç. idaresindeki 66 AAG 457 plakalı otomobil, Alaca kavşağında Ş.T. yönetimindeki 07 FYT 84 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra takla atarak şarampole devrildi.

Kazada, içerisinde 7 kişinin bulunduğu 66 AAG 457 plakalı otomobildeki Hatice Solakay olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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