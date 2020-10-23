Yozgat’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Onur Başak (22) idaresindeki 06 GSG 71 plakalı otomobil, Yerköy-Yozgat kara yolu Saray köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Ahmet Burak Erbaş (22), Yakup (28) ve Ahmet Veysel Paşaoğlu (21) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet Veysel Paşaoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.