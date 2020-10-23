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Aktüel Yozgat’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Yozgat’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:20:18 -
Yozgat’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Onur Başak (22) idaresindeki 06 GSG 71 plakalı otomobil, Yerköy-Yozgat kara yolu Saray köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Ahmet Burak Erbaş (22), Yakup (28) ve Ahmet Veysel Paşaoğlu (21) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Veysel Paşaoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.




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