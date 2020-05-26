  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yozgat’ta muhtarın Covid-19 testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

Yozgat’ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi’nden sonra Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü de karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 23:52:09 -
Yozgat’ta muhtarın Covid-19 testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

Yozgat’ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi’nden sonra Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü de karantinaya alındı.


Akdağmadeni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Tarhana köyünün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığını açıkladı. Tarhana köyünde muhtarda ve bir vatandaşta Covid-19 testinin pozitif çıktığı, köy muhtarının temas ettiği kişilerin de sağlık testlerine başlanıldığı öğrenildi. Karantina kararı sonrası köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Köy giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı