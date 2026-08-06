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Gündem Yozgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Gündem

Yozgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Yozgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yozgat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

H.S'nin kullandığı minibüs, Yozgat-Çorum kara yolu Deremahal köyü kavşağında S.E. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü S.E. ile araçta bulunan S.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan minibüs sürücüsü H.S, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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