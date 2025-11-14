Yozgat’ta kış tedbirleri açıklandı

Vali Özkan, emniyet ve jandarma birimleriyle sağlık teşkilatları, AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şoförler Cemiyeti'nin de yer aldığı geniş katılımlı toplantıda kış dönemine yönelik planlamaların ele alındığını belirtti. Açıklamasında, 15 Kasım itibarıyla kış lastiği uygulamasına geçileceğini hatırlatan Özkan, ana arterler ve köy yollarında trafik ile asayiş kontrollerinin artırılacağını söyledi.

Kış aylarında yaşanan risklere dikkat çeken Vali Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Kışın yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi çatılarda oluşan kar birikintileri ve buz sarkıtları. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, belediyemizi tedbirli olmaya davet ediyoruz. Kaldırım ve kaldırım temizlikleri de hem çocuklarımızın okullara sağlıklı erişimi hem de insanımızın sosyal hayatı içindeki sağlıklı yaşamı açısından önemli hususlardan birisi."

Kentte genel asayişe yönelik çalışmaların vatandaşların desteğiyle sürdüğünü belirten Özkan, trafik kazalarının önlenmesi konusunda da hassasiyet çağrısı yaptı.

"Trafik kazaları da zaman zaman canımızı yakmaya devam ediyor. İnsanımızı trafik kurallarına uymaya, seyahat esnasında emniyet kemeri takmaya davet ediyorum." diyen Özkan, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının da sahada kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Vali Özkan, okul çevreleri ve öğrenci yurtlarında alınan güvenlik tedbirlerinin artırılarak devam ettiğini belirterek açıklamasını "İnşallah bol, bereketli, gelecek sene inşallah suların gözelerden, çeşmelerden bolca aktığı bir yıl olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum" sözleriyle tamamladı.