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Aktüel

Yozgat'ta kıraathanede oyun oynayan 9 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:46:27 -
Yozgat'ta kıraathanede oyun oynayan 9 kişiye "sosyal mesafe" cezası

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir kıraathanede, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek okey oynayan 9 kişiye, toplam 3 bin 528 lira idari ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Yenidoğan Mahallesi Körpınar Caddesi'nde faaliyet gösteren kıraathaneyi denetledi.

Kıraathanede okey oynayan 9 kişiye, sosyal mesafe kuralı ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere uymadıkları ve maske takmadıkları gerekçesiyle 392'şer lira idari ceza uygulandı.

Kıraathanede sigara içilmesi nedeniyle iş yeri sahibi hakkında da tutanak tutuldu.

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