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Aktüel

Yozgat'ta geri manevra yapan kamyonun çarptığı çiftçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:39:37 -
Yozgat'ta geri manevra yapan kamyonun çarptığı çiftçi öldü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta geri manevra yapan kamyonun çarptığı çiftçi yaşamını yitirdi.

Sanayi sitesindeki bir iş yerinde çalışan Hüseyin B. (27), tamirini yaptığı kamyonla geri manevra yaptığı sırada Muammer Şahin'e (66) çarptı.

Kamyonun altında kalan Şahin, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Hüseyin B'nin ehliyetinin kamyon kullanmak için yetersiz olduğu belirtildi.

Şahin'in çiftçi olduğu ve bozulan traktörünü tamir ettirmek için sanayi sitesinde bulunduğu öğrenildi.

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