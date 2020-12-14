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Aktüel Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Aktüel

Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 19:38:06 -
Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, "çocuğa cinsel istismar" suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve FETÖ üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan H.D'nin (37) Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu bilgisini alması üzerine, adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masası tarafından "sarkıntılık yapmak sureti ile çocuğun cinsel istismarı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Tokat 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye üye olma suçundan aranması olan firari H.D'yi gözaltına aldı.

H.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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