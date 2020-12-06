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Aktüel Yozgat'ta filyasyon ekipleri görevlerini aksatmadan sürdürüyor
Aktüel

Yozgat'ta filyasyon ekipleri görevlerini aksatmadan sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:09:58 -
Yozgat'ta filyasyon ekipleri görevlerini aksatmadan sürdürüyor

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 350 personel ile oluşturulan 162 filyasyon ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla görevlerini aralıksız sürdürüyor.

Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları evinde ziyaret eden filyasyon ekibi, izolasyon ve ilaç kullanımı hakkında bilgi veriyor.

Yozgat Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 350 kişiden oluşan 162 filyasyon ekibi ile Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta ve temaslılarının takibini yaptıklarını söyledi.

Pozitif vakalar belirlendikten sonra filyasyon ekibinin vatandaşlara ulaştığını belirten Cesur, "Ekibimiz pozitif vakaya ulaştıktan sonra gerekirse ilaç başlıyor, temaslılarını tespit ediyor. Temaslıların ne yapması gerektiği konusunda bilgi veriyor." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünde oluşturulan 140 kişilik ekibin de pozitif ve temaslı vakaları günaşırı aradıklarını aktaran Cesur, "Bu ekibimiz vatandaşlarımızı izolasyon süresince 5 kez arıyor, durumları hakkında bilgi alıyor. Gerekirse test yapılmasını veya durumları ağırlaşırsa hastaneye ulaşmasını sağlıyor." diye konuştu.

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