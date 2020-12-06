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Aktüel Yozgat'ta filyasyon ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Yozgat'ta filyasyon ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 12:46:50 -
Yozgat'ta filyasyon ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta filyasyon ekibi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Yozgat filyasyon ekibinde görevli Dr. Şamil Camcıoğlu, Dr. Mesut Kuş ve UMKE görevlilerinden Şemsettin Güven ile Gürcan Ünal, göreve çıkmadan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek oy kullandı.

Dr. Camcıoğlu ile Dr. Mesut Kuş'un tercihi, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın, "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater Solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada"dan yana oldu.

Güven ve Ünal ise yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'nın "Mucize'nin adı Ayda", spor kategorisinde de Orhan Coşkun'un, "Futbol Özlemi" isimli fotoğraflarını seçti.

Dr. Camcıoğlu, zorlu salgın döneminde AA'nın güzel fotoğraflarını görmekten mutlu olduklarını belirtti.

Filyasyon'da görevli UMKE ekibinden Güven de AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu, bütün kategorilerdeki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

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