Yozgat'ta feci kaza! Takla atan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı!
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyü mevkiinde meydana geldi. F.G. idaresindeki 06 ATB 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü iel araçtaki yolcular A.G, H.G. ve H.G yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
