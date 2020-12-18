Yozgat'ta çiftçilere üniversitede ıslah edilen 600 yerli ırk kaz dağıtıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Kaz Islah Merkezi'nde yetiştirilen 600 yerli ırk kaz, törenle üreticilere dağıtıldı.

Vali Ziya Polat, Kuyumcu köyünde düzenlenen törende, Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yerli ırk kazların ıslah edilerek daha verimli hale getirildiğini söyledi.

Polat, Yozgat'ı tarım ve hayvancılığın yanında kaz üretiminde de marka şehir haline getirmek istediklerini belirterek, "Bugün üniversitemiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Özel İdare tarafından hazırlanan proje kapsamında 8 ailemize 25 erkek 50 dişi olmak üzere 75'er kaz dağıtımı yaptık. İnşallah seneye bu kazlardan 5 bin kaz üretilecek." dedi.

Devletin imkanlarını millete sunmak gerektiğini dile getiren Polat, şunları kaydetti:



"Sahaya inmemiz gerekiyor, çiftçimize, üreticimize destek olmak için devletin imkanlarını sunmak lazım. Üniversitemizde akademik çalışması yapılarak kaz üretiliyor ama asıl işi üreticiler yapacak. Bu kazların üreticilerin elinde çoğalmasını ve ekonomiye katkı sağlamasını istiyoruz. Yerli kazın üretimini Yozgat'ta artırarak kenti kaz merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Projeye destek olan tüm kurumlarımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da projenin uzun zamandır devam ettiğini ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında 1,5 milyon lira destek verildiğini belirtti.

Karadağ, "Yerli ırkın geleceğe aktarılması için ıslah çalışması yapıyoruz. Burada esas amaç bilimsel çalışmanın yanında bölge insanına da bu değerleri kazandırarak ekonomik katkı sağlamaktır. Bu konuda bize destek veren tüm kurumlara ve yöneticilere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerli ırk kaz üretimi projesinden yararlanan Ahmet Murat da Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olduğunu ve yüksek lisans yaptığını söyledi.

Öğrencilik döneminde kaz üretimiyle yakından ilgilendiğini ve her zaman hayvanlarla iç içe olduğunu belirten Murat, "Üniversitemizin yaptığı yerli ırkın neslinin devam etmesi, ülkemize, özellikle de Yozgat'a bunun bir katma değer olması gerekiyor. Üniversitemizle istişare yaparak daha bilinçli bir şekilde bu işte devam etmek istiyorum." dedi.



