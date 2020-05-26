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Aktüel

Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 23:59:51 -
Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Akdağmadeni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, Kovid-19 salgınının kontrolü açısından ilçeye bağlı Tarhana köyünde 26 Mayıs itibarıyla karantina uygulamasına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.

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