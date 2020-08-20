Yozgat'ta 2 el yazması İncil ele geçirildi
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 2 el yazması İncil ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde O.U. ve D.Ç'nin elinde tarihi kitap bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 2 el yazması İncil bulundu.
Kitaplar, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.