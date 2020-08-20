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Aktüel Yozgat'ta 2 el yazması İncil ele geçirildi
Aktüel

Yozgat'ta 2 el yazması İncil ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:10:03 -
Yozgat'ta 2 el yazması İncil ele geçirildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 2 el yazması İncil ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde O.U. ve D.Ç'nin elinde tarihi kitap bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 2 el yazması İncil bulundu.

Kitaplar, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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