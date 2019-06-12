Yozgatlı çocuklar uzay yolculuğuna çıktı

Yozgat’ta çocukların uzayı görerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla kurulan planetaryum uzay küresi çadırı büyük ilgi gördü.

Yozgat’ta eğitim, bilim ve öğrenme şenliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı’na kurulan planetaryum uzay küresi çadırında çocuklar gökyüzünü en ince ayrıntısına kadar inceleme imkanı buldu. Çocuklar yaklaşık 15 dakika boyunca uzay ve astronomi bilimi kapsamında hazırlanan hem eğitici hem de eğlendirici filmi izlediler. Planetaryum uzay çadırı ile sanki uzay yolculuğuna çıkmışçasına eğlenen çocuklar yapılan etkinliği beğenerek izlediler. Planetaryum uzay çadırına çocuklar kadar veliler de ilgi gösterdi.

Planetaryum uzay küresi çadırını kurulmalarındaki amacın çocuklara uzay ve astronomi bilimini sevdirmek olduğunu söyleyen Erdi Çoban, “180 derecelik bir kürenin içerisinde karanlık bir ortamda 360 derece bir görüntü oluşturuyoruz. Çocuklar siyah bir gökyüzünde güneşin etrafında dönen 8 tane gezegeni inceleme imkanı buluyorlar. Projeksiyon cihazı ile tümsek aynaya yansıtma yapıyoruz. Yansıtma sonucu bütün çadır görüntülerle kaplanıyor. Ve bununla birlikte 15 dakika gezegenleri anlatan filmimizi çocuklarımız izliyorlar. 8 gezegeni en ince detaylarına kadar öğreniyorlar. İçyapısı, dış yapısı, canlıların yaşayabilmesi için özellikler var mı yok mu, halkası olan gezegen, en büyük gezegen, güneşe en yakın gezegen gibi birçok bilgiyi öğrenme fırsatı buluyorlar. Burada amacımız astronomi bilimi çocuklarımıza biraz daha sevdirmek” dedi.