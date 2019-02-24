Yozgat Şehir Hastanesi ABD’de beğeni topladı

Turkcell’in bilgi teknolojileri altyapısıyla donatılan Yozgat Şehir Hastanesi, ABD’de düzenlenen Sağlık IT Kongresi HIMSS 2019’a (Healthcare Information Management System Society-Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi) da damgasını vurdu. Hastane, kongrenin açılış töreninde geleceğin dijital sağlık kuruluşları arasında gösterildi.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, Türkiye’nin Endüstri 4.0’da söz sahibi olması için çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, “Bu kapsamda Yozgat Şehir Hastanesi’nde altyapının oluşumundan operasyon sürecine kadar birçok teknolojik işlemi yürütüyoruz” dedi. En son teknolojiyle donatılan Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi ile tüm sağlık verilerinin bilgisayar ve tabletler üzerinden takip edilmesine imkân tanıdıklarını anlatan Erkan, “Türk mühendislerinin geliştirdiği altyapı, yazılım ve donanım teknolojilerimiz sayesinde, dünyanın önde gelen kurum kuruluşlarınca övgüyle karşılanmak, bizim çalışma azmimizi daha da artırıyor. Yozgat’taki bu eser, dünyanın en saygın dijital sağlık kuruluşlarından biri olarak adını yazdırdı” diye konuştu.