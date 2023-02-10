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Ekonomi Yozgat Bozok Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak
Ekonomi

Yozgat Bozok Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde, 2022 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 13:54:00 -
Yozgat Bozok Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır.

(Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)

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