Yozgat Bozok Üniversitesi’ne akademik kadro alınıyor
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ilanla duyurulan birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar 28/10/2022-11/11/2022 Cuma günü saat 17.00 kadar yapılabilecek.
AÇIKLAMALAR:
1-Başvurular şahsen yapılacaktır.
2-Adli sicil belgesi
3-Fotoğraf 1 (bir) adet
4 -Özgeçmiş ve yayın listesi, (yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.)
5-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.
6-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.
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