Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personeli başvuru şartları

Yozgat Bozok Üniversitesi’ne 40 personel alınacak. Basın İlan Kurumu üzerinden yayınlanan ilana göre Yozgat Bozok Üniversitesi Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli personeli alınacak. İşte Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları…

Başvuru Tarihi : 01/03/2019-15/03/2019 Cuma günü saat 17.00’a kadar, Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuru şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alım belgeleri

1- Öğrenim Belgesi fotokopisi,

2- KPSS Sonuç Belgesi

3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),

4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

5- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair tecrübe belgesi. Tecrübe belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Tecrübe belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.

6- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktı.