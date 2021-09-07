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Ekonomi Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 15:01:00 - 2021-09-07 15:13:28
Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen veya posta/kargo ile başvuru yapılacaktır. Müracaat tarihleri: 06/09/2021-20/09/2021 Pazartesi günü saat 17.00 kadar.

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