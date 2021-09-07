Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen veya posta/kargo ile başvuru yapılacaktır. Müracaat tarihleri: 06/09/2021-20/09/2021 Pazartesi günü saat 17.00 kadar.

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