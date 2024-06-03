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Teknoloji YouTube’yi yerle bir etti! Rekor kırdı
Teknoloji

YouTube’yi yerle bir etti! Rekor kırdı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 14:31:42 - 2024-06-03 14:31:42
YouTube’yi yerle bir etti! Rekor kırdı

MrBeast, YouTube abone rekoru kırdı. YouTube'da T-Series'i geride bırakarak en çok aboneye sahip kanal oldu

Bugün YouTube dünyasında yeni bir rekora imza atıldı. MrBeast adıyla tanına çılgın YouTuber, uzun süredir zirvede olan T-Series’i geçti. MrBeast, YouTube abone rekoru kırarak, en çok aboneye sahip kanalı oldu.

MrBeast, T-Series’i geçerek YouTube abone rekoru kırdı

Jimmy ‘MrBeast’ Donaldson, 1 Haziran 2024 itibarıyla YouTube’un en çok aboneye sahip kanalı oldu. Bu büyük rekor, MrBeast’in 266 milyon 707 bin aboneye ulaşmasıyla gerçekleşti. Daha önce T-Series, 2019 yılından beri YouTube’un en çok aboneye sahip kanalıydı ve o zamanki PewDiePie’yi geçmişti.

MrBeast, 2023’ün başında, 127 milyon abonesi varken, İsveçli YouTuber PewDiePie’nin intikamını almak için yola çıkmıştı. O zaman T-Series’in 233 milyon abonesi vardı ve MrBeast’in bu büyük farkı kapatması gerekiyordu. Ve sonunda başardı.

MrBeast, içerik üretiminde çılgınca şeyler yapmasıyla tanınıyor. Kendini bir hafta boyunca canlı gömmek mi dersiniz, yarışmacıları 100 gün boyunca birlikte yaşatıp büyük ödüller dağıtmak mı dersiniz, MrBeast’in videoları her zaman izleyicileri şaşırtmayı başardı. Bu videolar, MrBeast’in abone sayısını da hızla artırdı.
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YouTube abone rekoru kıran MrBeast sadece çılgın videolarıyla değil, aynı zamanda hayırseverlik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Beast Philanthropy aracılığıyla milyonlarca dolarlık bağışlarda bulunarak ihtiyaç sahibi ailelere, arkadaşlara ve hayranlara yardım ediyor.

Ayrıca, MrBeast’in diğer girişimleri de büyük ilgi görüyor. ‘Feastables’ adlı çikolata barları, Kuzey Amerika’daki Walmarts’ta hızla tükeniyor. Mayıs ayında, Amazon Prime ile iş birliği yaparak tarihin en büyük oyun şovunu düzenlemek için 5 bin katılımcı aradığını duyurmuştu. ‘Beast Games’ adlı oyun şovunda 5 milyon dolarlık büyük bir ödül sunuluyor. Yani, MrBeast durmak nedir bilmiyor.

MrBeast’in YouTube abone rekoru, Elon Musk gibi ünlü isimlerin de dikkatini çekti. Elon Musk, sosyal medyada MrBeast’i tebrik eden ve başarısını kutlayan paylaşımlar yaptı. MrBeast’in T-Series’i geçerek YouTube’un en çok aboneye sahip kanalı olması, en çılgın olanın kazandığını göstermiş oldu.

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