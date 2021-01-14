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Teknoloji YouTube'un masaüstü sürümüne müthiş özellik!
Teknoloji

YouTube'un masaüstü sürümüne müthiş özellik!

YouTube, uzunca bir süredir Android ve iOS uygulamalarında yer verdiği sesli komut özelliğini masaüstü sürüme de ekliyor. Böylece kullanıcılar mikrofon simgesine tıklayarak sesli şekilde arama yapabiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 14:20:00 -
YouTube'un masaüstü sürümüne müthiş özellik!

YouTube hem masaüstü hem de mobil uygulamalar için yayınlanan güncellemelerle yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak duyurulan sesli kontrol sistemi de önemli detaylar arasında yer alıyor. Böylece kullanıcılar YouTube'u doğrudan seslikomutlarla kontrol edebiliyor.

Böylece uzun süredir Android ve iOS mobil uygulamalarında yer alan sesli komut özelliği doğrudan web sürümüne de geliyor.

YouTube'un yeni sesli komut özelliği nasıl kullanılır?

YouTube'un web sürümü için sunduğu yeni sesli konut özelliğinin kullanımı oldukça basit. Mikrofon simgesine tıklayıp konuştuktan sonra mobilde olduğu gibi sesli şekilde arama yapılabiliyor. Ama buradaki en önemli nokta anahtar kelimeyle ilgili içeriklerin doğrudan listeleniyor oluşu. Yani bu sayede konu başlığını söylemeye gerek olmadan ilgili içerikler görüntülenebiliyor.

Bir diğer güzel özellik ise yeni sesli komutlarla bağlantılı olarak abonelik içerisindeki kanalların da görünmesi. Böylece yalnızca abonelikler içerisinde arama yapılabiliyor.

Bugünden itibaren sunulan güncellemeyle doğrudan mikrofon simgesine tıklayıp arama yapmak mümkün.

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