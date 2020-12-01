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Dünya Youtuber'ın feci sonu! Şov yapayım derken...
Dünya

Youtuber'ın feci sonu! Şov yapayım derken...

ABD'li YouTuber Saa Fomba, Teksas eyaletinde yer alan Pennybacker Köprüsü'nden nehre atlayarak kafatasını kırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Fomba'nın bu atlayışını 'aptalca' olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:23:00 -

ABD'li YouTuber Saa Fomba, YouTube hesabı için kayda aldığı videoda, Teksas eyaletinde yer alan metrelerce yükseklikteki Pennybacker Köprüsü'ne tırmandı.

Metrelerce yükseklikten nehre atladı

Fomba'nın izleyicilerine seslendiği 17 dakikalık videoda, "Umarım bu video sizi hayallerinizin peşinden koşmanız için motive eder. Normal bir yaşam sürmede hiçbir eğlence görmüyorum" dedi.

İzleyicilerine 'hayallerinin peşinden koşma' çağrısında da bulunan Fomba, Pennybacker Köprüsü'nden metrelerce yükseklikten nehre atladı. Atlayıştan sonra bir süre suda sessiz kalan Fomba daha sonra yardım için seslendi.

Kafatasını kırdı

Nehirde teknede bulunan kişiler Fomba'ya yardım ederek sudan çıkardı. Olay yerine gelen acil durum ekipleri Fomba'yı hastaneye kaldırıldı. Atlayışı sonrasında Fomba'nın kafatasını kırdığını belirtildi.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları da Fomba'nın bu atlayışını 'aptalca' olarak nitelendirdi.

 

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Yorumlar

hizipsavar

içlerinde ki boşluğu dolduramıyorlar. bunu tek ilacı islam (islamı yaşadığını iddia edenler değil gerçek islam)
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Filiz Başeskici

İdealsiz amaçsız bırakılmış gençliğin dikkat çekme, bireysel kurtuluş yakalama amacıyla başvurduğu saçmalıklar. 68 gençliğindeki devrimci ruh sürseydi bu gençler de idealsiz kalmazdı ve daha iyi bir dünya için çabalardı. Ama maalesef yok ettiler.
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