  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem YouTuber Fariz kimdir? YouTuber Fariz Bahşeliyev gözaltına alındı mı?
Gündem

YouTuber Fariz kimdir? YouTuber Fariz Bahşeliyev gözaltına alındı mı?

İstanbul Bağcılar'da yaşı küçük bir çocukla mizansen video çekip tüm Türkiye’yi ağlatan YouTuber Fariz’in bu videosu kurgu çıkınca YouTuber Fariz Bahşeliyev hakkında soruşturma başlatıldı. Peki YouTuber Fariz kimdir? YouTuber Fariz Bahşeliyev gözaltına alındı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 08:28:00 - 2021-01-27 08:30:38
YouTuber Fariz kimdir? YouTuber Fariz Bahşeliyev gözaltına alındı mı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar'da yaşı küçük bir çocuğu kullanarak video çekip sosyal medya hesabından paylaşan Fariz Bahşeliyev hakkında, söz konusu videonun mizansen olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturma kapsamında Fariz Bahşeliyev hakkında gözaltı kararı verdi.

Bağcılar'da M. B. K. isimli 8 yaşındaki çocuk sokakta mendil ve su satarken, yanına gelen sosyal medya fenomeni Fariz Bahşeliyev 31 lakaplı Umut isimli kişi yanına gelerek para istedi. Bunun üzerine çocuk cebindeki 10 lirayı verdi. Aralarında geçen konuşmalar ise kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. Bağcılar Asayiş Şube ekipleri ve Bağcılar Kaymakamlığı hemen harekete geçti. Ekipler, Bağcılar'da oturan küçük çocuğun ailesine ulaştı. Aile mağduriyetlerinin olmadığı ve olayın tamamen kurgu olduğu ortaya çıktı.

Anne videoya tepki gösterdi

Çocuğun annesi S.K., YouTuber Fariz'in büyük oğlunun arkadaşları olduğunu ve küçük çocuğu eğlenceli bir video çekmek için kandırdıklarını söyleyerek, " Çocuğumun orada peçete ve su satan olarak görülmesinden hoşlanmadım. ifadelerini kulandı. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ise, "Videoyu çeken kişi hakkında yasal işlem başlatılacak" demişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü ekonomist Jeremy Grantham'dan 2021 için yeni uyarı!
Ekonomi

Ünlü ekonomist Jeremy Grantham'dan 2021 için yeni uyarı!

Borsa uzmanı Jeremy Grantham, borsalardaki balonun birkaç ay içerisinde patlayacağı konusunda uyarıda bulundu. Goldman Sachs’tan yapılan açı..
Bakanlıktan 'Suudi Arabistan' açıklaması: Kınıyoruz
Gündem

Bakanlıktan 'Suudi Arabistan' açıklaması: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef alan füze saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayım..
Mizansen video kurgulamıştı... Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı!
Gündem

Mizansen video kurgulamıştı... Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı!

Bağcılar'da yaşı küçük bir çocukla mizansen video çeken youtuber Fariz B. hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay