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Teknoloji YouTube'dan Roscosmos Başkanı Rogozin’e darbe
Teknoloji

YouTube'dan Roscosmos Başkanı Rogozin’e darbe

YouTube’un, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin’in ‘Roscosmos Media’ hesabındaki tüm videolarını kaldırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 05:12:00 -
YouTube'dan Roscosmos Başkanı Rogozin’e darbe

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in YouTube'daki tüm videoları kaldırıldı.

Roscosmos’un Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “YouTube, Roscosmos Media hesabından Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in yer aldığı tüm videoları, röportajlarını, Donbass sakinlerine insani yardım gönderme etkinliğine katılımıyla ilgili görüntüleri, Vostoçnıy uzay üssüne ziyaretiyle ilgili görüntüleri kaldırdı” ifadesine yer verildi.

Toplam izleme sayısı yaklaşık 5 milyon olan yaklaşık 20 videonun kaldırıldığı aktarılan açıklamada, “Bu, Amerikan tarzı ifade özgürlüğü hakkında bilmeniz gereken her şey” denildi.

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