Youtube'dan HÜDA PAR'a sansür!

HÜDA PAR'ın Youtube yayınlarında parti yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar yayınlanıyordu. İsrail'in Filistin zulmüne tepki gösterilen videolarla birlikte LGBT sapkınlığı gibi ahlaksızlıklara yönelik açıklamalardan rahatsız olan Youtube, "yayın politikası" gerekçesiyle partinin kanalını askıya aldı.

Gelişmeyi HÜDA PAR'ın Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aslan, "Partimizin HÜDA PAR isimli Youtube hesabı kapatıldı. Kanalımızın

Youtube'dan kaldırılmasına açıkçası bir anlam veremedik." dedi.

HÜDA PAR'lı Aslan mesajına şöyle devam etti:

"Türkiye’de siyaset yapan bir siyasi partinin hesabının kaldırılmasının nasıl bir gerekçesi olabilir ki, doğrusu biz de merak ettik.

Partimiz HÜDA PAR’ın açıklamalarının yer aldığı videoların paylaşıldığı kanalın kapatılmasına dair gerekçelerin, bahaneden uzak doğru kanıtlara dayanması gerektiğine inanarak, bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyoruz."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

HÜDA Par'ın Youtube kanalının linkine tıklandığında kullanıcılar bu görüntüyle karşılaşıyor.