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Medya Youtube'dan HÜDA PAR'a sansür!
Medya

Youtube'dan HÜDA PAR'a sansür!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 17:14:00 - 2024-05-07 17:52:09
Youtube'dan HÜDA PAR'a sansür!

HÜDA PAR'ın Youtube kanalının "yayın politikasına aykırı içerik üretmek" gerekçesiyle kapatıldığı öğrenildi.

HÜDA PAR'ın Youtube yayınlarında parti yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar yayınlanıyordu. İsrail'in Filistin zulmüne tepki gösterilen videolarla birlikte LGBT sapkınlığı gibi ahlaksızlıklara yönelik açıklamalardan rahatsız olan Youtube, "yayın politikası" gerekçesiyle partinin kanalını askıya aldı.

Gelişmeyi HÜDA PAR'ın Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aslan, "Partimizin HÜDA PAR isimli Youtube hesabı kapatıldı. Kanalımızın
Youtube'dan kaldırılmasına açıkçası bir anlam veremedik." dedi.

HÜDA PAR'lı Aslan mesajına şöyle devam etti:

"Türkiye’de siyaset yapan bir siyasi partinin hesabının kaldırılmasının nasıl bir gerekçesi olabilir ki, doğrusu biz de merak ettik.
Partimiz HÜDA PAR’ın açıklamalarının yer aldığı videoların paylaşıldığı kanalın kapatılmasına dair gerekçelerin, bahaneden uzak doğru kanıtlara dayanması gerektiğine inanarak, bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyoruz."
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