Youtube yorumlarda arama nasıl yapılır?

Youtube yeni bir düzenleme yaparak yorumlar içerisinde arama yapma özelliğini bünyesine kazandırıyor. Peki ama Youtube'da yorum araması nasıl yapılır? Youtube yorumlarında istenen kelimeler nasıl aranır? İşte detaylar...

Youtube sık kullanılan bir uygulama olmasının yanı sıra, sık sık farklı içerikler üreterek diğer uygulamalardan geride kalmamaya çalışıyor. Youtube bu sefer içerik üreticilerinin videolarına gelen yorumları yönetmeleri için yorumlar kısmında yeni düzenleme yapmayı planlıyor.

Yapılan bu yenilikle; içerik üreten kişiye yöneltilen soruları kolaylıkla bulan bir sistem düşünülüyor. Aynı zamanda yapılan yorumların abone sayısına göre ayırmalarını kolaylaştırmak için yorum bölümünde güncellenmiş bir filtreleme sistemi başlatılıyor.

Aynı zamanda kullanan kişilerin deneyimlerini daha iyi ifade edebilmeleri için; "yanıt durumu, soru içeriyor mu, abone sayısı, abonelik durumu ve yorum yapan kişinin abone olup olmadığı" gibi soruların yanıtlarını veren bir filtreleme üzerinde çalışıyor.