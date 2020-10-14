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Teknoloji YouTube video müzik ekleme
Teknoloji

YouTube video müzik ekleme

Youtube telifsiz müzik ekle | Youtube’da video yayınlayanlar kullanacakları müzik konusunda telif sorunu yaşamak istemiyor. Bu sebeple pek çok kişi telifsiz müzik eklemenin yollarını araştırıyor. Bu işlemi Youtube Stüdyo’dan hızla yapabilirsiniz. Peki, Youtube videosuna telifsiz video nasıl eklenir?

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:26:00 -
YouTube video müzik ekleme

Son yıllardan neredeyse herkesin Youtube kanalı bulunuyor. Youtube kanalı olanlar etkili içerikler hazırlayıp popüler hale gelmek, bu yolla kazanç sağlamak istiyor. Bu sebeple de Youtube kanalı olanlar en etkili videoları hazırlamak için müziğin gücünden yararlanmak istiyor. Peki, telif sorunu yaşanmadan videoya müzik eklemenin bir yolu var mı?

YouTube video müzik ekleme

Hazırladığınız videoya telifsiz müzik eklemek için Youtube Studio’ya giriş yapın.

Sol bölümde yer alan 'videolar' seçeneğine tıklayın.

Müzik eklemek istediğiniz videoya tıklayın.

Karşınızda düzenleyici açılacak.

Düzenleyici, kurgu sayfasında video düzenleme kısmının hemen altında nota işareti bulunuyor.

Nota işaretinin yanındaki 'Genişlet'e tıklayın.

Nota yani müzik kanalını genişletin.

Ses kısmına tıklayıp ücretsiz müziklere ulaşmış olacaksınız.

Seçtiğiniz bir müziği tercih edip videonuza ekleyebilirsiniz.

Ardından 'Değişiklikleri Kaydet' kısmına tıklayıp işleminizi tamamlamış olursunuz.

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