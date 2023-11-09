YouTube ve TikTok AB’ye hesap verecek! Şimdi yandılar!

AB Komisyonu, YouTube ve TikTok'tan 18 yaşından küçüklere yönelik tedbirlere ilişkin resmi bilgi talebinde bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada, Komisyonun Dijital Hizmetler Yasası kapsamında uygulamaya giren yeni kurallar çerçevesinde şirketlerden, küçüklerin korunmasına ilişkin yükümlülüklere uyum yönünde alınan önlemlere ilişkin daha fazla bilgi istediği, özellikle zihinsel ve fiziksel sağlık ile hizmetlerin reşit olmayanlar tarafından kullanımına ilişkin risk değerlendirmeleri talep edildiği belirtildi.

YouTube ve TikTok'un talep edilen bilgileri 30 Kasım'a kadar sunması gerektiği, Komisyonun bu aşamadan sonra atılacak adımları alınan yanıta göre değerlendireceği ifade edildi.

Açıklamada, AB kuralları uyarınca Komisyonun bilgi talebine yanlış, eksik veya yanıltıcı yanıt verilmesi durumunda para cezası uygulanabileceği bildirildi.

YouTube ve TikTok'un AB tarafından "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, platformların yasa dışı ve zararlı içeriğin yayılmasıyla ilgili risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması, çocuk hakları ve küçüklerin korunması da dahil olmak üzere hükümlerin tamamına uyması gerektiği kaydedildi.

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AB'nin ağustosta yürürlüğe giren yasası büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti.​​​​​​​

Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulanabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda bu platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.