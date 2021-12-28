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Teknoloji YouTube Kids'te büyük skandal! Ebeveynler isyan etti
Teknoloji

YouTube Kids'te büyük skandal! Ebeveynler isyan etti

YouTube'un çocuklar için oluşturulan platformunda skandal yaşandı. 5 yaşındaki çocukların bıçaklı katliamlara maruz bırakılması ebeveynleri isyan ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 14:51:00 -
YouTube Kids'te büyük skandal! Ebeveynler isyan etti

YouTube'un 'YouTube Kids' adlı çocuklar için özel olarak uyarlanan platformunda bıçaklı katliamlara ve tehlikeli gösterilere maruz kalması İngiliz medyasını ayağa kaldırdı.

Platformu 5 yaşındaki bir çocuğun ebeveyni olarak test eden bir gazete, birkaç tıklamayla, bıçakla öldürülen karakterleri gösteren "I'm The Best Assassin" adlı çizgi film videosuna erişebildi

Diğer içerikler arasında, birinin gözüne çatal soktuğunu ve bir gencin Nerf tabancasıyla dişinin çıkarıldığını gösteren bir "sihir numarası" vardı.

YouTube ise, medyada çıkan haberlerin ardından videolardan birinin yaş ayarını değiştirdi.

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