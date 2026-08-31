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Çok konuşulacak bir isim daha: Richard Rios Beşiktaş'a doğru: 2030'a kadar sözleşme

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Çok konuşulacak bir isim daha: Richard Rios Beşiktaş'a doğru: 2030'a kadar sözleşme

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği bir türlü bitmiyor.

#1
Foto - Çok konuşulacak bir isim daha: Richard Rios Beşiktaş'a doğru: 2030'a kadar sözleşme

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş yeni bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Richard Rios transferinde mutu sona yaklaştı.

#2
Foto - Çok konuşulacak bir isim daha: Richard Rios Beşiktaş'a doğru: 2030'a kadar sözleşme

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Beşiktaş'ın durmaya hiç niyeti yok. Transfer perdesinin kapanmasına kısa bir süre kala siyah-beyazlı ekipten yeni bir hamle geldi.

#3
Foto - Çok konuşulacak bir isim daha: Richard Rios Beşiktaş'a doğru: 2030'a kadar sözleşme

Di Marzio, Beşiktaş'ın Barcelona'dan Richard Rios ile ilgilendiğini yazmıştı. Nicolo Schira ise transferdeki son detayları açıkladı. Habere göre, Richard Rios’un Beşiktaş’a transferi için görüşmeler devam ediyor. Oyuncu için 2030’a kadar geçerli bir sözleşme hazır.

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