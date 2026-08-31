Çok konuşulacak bir isim daha: Richard Rios Beşiktaş'a doğru: 2030'a kadar sözleşme
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği bir türlü bitmiyor.
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği bir türlü bitmiyor.
Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş yeni bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Richard Rios transferinde mutu sona yaklaştı.
Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Beşiktaş'ın durmaya hiç niyeti yok. Transfer perdesinin kapanmasına kısa bir süre kala siyah-beyazlı ekipten yeni bir hamle geldi.
Di Marzio, Beşiktaş'ın Barcelona'dan Richard Rios ile ilgilendiğini yazmıştı. Nicolo Schira ise transferdeki son detayları açıkladı. Habere göre, Richard Rios’un Beşiktaş’a transferi için görüşmeler devam ediyor. Oyuncu için 2030’a kadar geçerli bir sözleşme hazır.
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