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Aktüel Youtube, İsveç'te siyasileri eleştiren aşırı sağcı internet sitesinin hesabını kapattı
Aktüel

Youtube, İsveç'te siyasileri eleştiren aşırı sağcı internet sitesinin hesabını kapattı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:58:20 -
Youtube, İsveç'te siyasileri eleştiren aşırı sağcı internet sitesinin hesabını kapattı

STOCKHOLM (AA)- Google'ın video paylaşım sitesi YouTube'un, İsveç'te aşırı sağcıların siyasilere ağır eleştiri getiren internet sitesi Swebb-tv'nin hesabını kapattığı bildirildi.

Dagens Nyheter (DN) gazetesinin haberine göre, komplo teorileri ve liberal siyasetçileri sert eleştirileri ile bilinen Swebb-tv yöneticileri karara tepki gösterdi ve kararın ardında İsveç hükümetinin baskısı olduğunu savundu.

İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson, DN'ye yaptığı açıklamada, hesabın kapatılmasının ardında hükümetin olmadığını söyledi.

YouTube'un kendi kararı olduğunu aktaran Johansson, "Hükümet, Swebb-tv'nin yayınlarını hiçbir şekilde sansürleme girişiminde bulunmadı. YouTube ile hesabın kaldırılması için görüşme gerçekleştirmedi." ifadelerini kullandı.

Swebbtv'nin kurucusu Mikael Willgert ise Youtube'un, kanalın hesabını kapatarak yanlış bir karar verdiğini ve kendilerinden özür dilemesi gerektiğini belirtti.

- YouTube bu yılın üçüncü çeyreğinde 9,7 milyon video kaldırdı

Youtube'un kuzey Avrupa'daki iletişim başkanı Mark Jansen, Swebb-tv'nin hesabının kapatılması hakkında yorum yapmayacağını ve küresel ölçekte kuralların işletildiğini ifade etti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde 9,7 milyon videonun kaldırıldığını sözlerine ekleyen Jansen, "Kurallara uymayanlara bir dizi uyarı gönderiyoruz, uyarımıza kulak asmayanların videolarını kaldırıyoruz." dedi.

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