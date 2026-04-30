"Tek ve güçlü Libya" hedefinde dev adım! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Flintlock-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Libya’nın Sirte kentinde düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı’na ilişkin açıklama yaptı. Tatbikatın başarıyla tamamlandığının bildirildiği açıklamada, "Türkiye, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çad, Fransa, İtalya, Libya, Macaristan, Mısır ve Tunus’un katıldığı tatbikatta; entegre hava, kara ve deniz senaryolarıyla askerî iş birliği ve muharebe etkinliği pekiştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Doğusu ve batısı ile tek ve güçlü Libya" sloganı ile Libya’nın birlik ve bütünlüğüne dikkat çekilerek, "‘Tek ve güçlü bir Libya’ hedefiyle önemli destekler verdiğimiz Libya’nın Doğu ve Batı tarafları da bu hedefimiz doğrultusunda ilk kez bir tatbikatta bir araya geldi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Türk ordusunun tatbikat kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Türk askerinin çeşitli şartlar ve senaryolar altında icra ettiği operasyonların görüntüleri yer aldı.