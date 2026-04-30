Bakan Kurum: Yenilenebilir enerji üretimimizi 3 katına çıkardık Sumud Filosu tezkeresi Meclis'te kabul edildi! CHP’nin algı bültenine mafya dizisi göndermesi! Ders vermeye kalkışan nefes dersini aldı Beştepe’de kritik görüşme! Erdoğan Bahçeli’yi kabul edecek Didem Soydan’dan sonra şimdi de Seda Sayan! Toplu taşıma kullanan İstanbullu için skandal sözler... Yeni kriz Baltık’tan yükleniyor! Rusya'ya yönelik baskıyı artırma kararı aldılar Af Örgütü’nden Sumud Filosu’na yapılanlara tepki İsrail saldırılarını bölge dışına taşıdı Haydut ABD'yi kimse sallamıyor! Gerçek ortaya çıktı NATO Zirvesi Ankara'da düzenlenecek! Dışişleri Bakanı Fidan: Tarihi fırsat olacak İçişleri Bakanı Çiftçi’den başıboş köpeklerle mücadelede kararlılık mesajı
"Tek ve güçlü Libya" hedefinde dev adım! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Flintlock-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya’nın Sirte kentinde düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı’nın başarıyla sona erdiğini açıkladı. Türkiye’nin Libya’nın birliği ve bütünlüğü için verdiği desteklerin meyvesini verdiği bu tatbikat, ülkenin doğu ve batı kanatlarını ilk kez bir askeri organizasyonda buluşturarak tarihi bir ana tanıklık etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya’nın Sirte kentinde düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı’nın başarıyla tamamlandığı belirtilerek, "Tek ve güçlü bir Libya’ hedefiyle önemli destekler verdiğimiz Libya’nın Doğu ve Batı tarafları da bu hedefimiz doğrultusunda ilk kez bir tatbikatta bir araya geldi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Libya’nın Sirte kentinde düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı’na ilişkin açıklama yaptı. Tatbikatın başarıyla tamamlandığının bildirildiği açıklamada, "Türkiye, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çad, Fransa, İtalya, Libya, Macaristan, Mısır ve Tunus’un katıldığı tatbikatta; entegre hava, kara ve deniz senaryolarıyla askerî iş birliği ve muharebe etkinliği pekiştirildi" ifadeleri kullanıldı.

 

Açıklamada, "Doğusu ve batısı ile tek ve güçlü Libya" sloganı ile Libya’nın birlik ve bütünlüğüne dikkat çekilerek, "‘Tek ve güçlü bir Libya’ hedefiyle önemli destekler verdiğimiz Libya’nın Doğu ve Batı tarafları da bu hedefimiz doğrultusunda ilk kez bir tatbikatta bir araya geldi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Türk ordusunun tatbikat kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Türk askerinin çeşitli şartlar ve senaryolar altında icra ettiği operasyonların görüntüleri yer aldı.

MSB Mavi Vatan-2026 tatbikatını paylaştı: Kahramanlar dosta güven düşmana korku saldı!
MSB Mavi Vatan-2026 tatbikatını paylaştı: Kahramanlar dosta güven düşmana korku saldı!

Gündem

MSB Mavi Vatan-2026 tatbikatını paylaştı: Kahramanlar dosta güven düşmana korku saldı!

MSB, Libya'daki tatbikatın görüntüsünü paylaştı! "Birlikte daha güçlü, birlikte daha hazırız"
MSB, Libya'daki tatbikatın görüntüsünü paylaştı! "Birlikte daha güçlü, birlikte daha hazırız"

Gündem

MSB, Libya'daki tatbikatın görüntüsünü paylaştı! "Birlikte daha güçlü, birlikte daha hazırız"

Siber Vatan’da gövde gösterisi! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu NATO tatbikatında!
Siber Vatan’da gövde gösterisi! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu NATO tatbikatında!

Gündem

Siber Vatan’da gövde gösterisi! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu NATO tatbikatında!

 

Yorumlar

meleknur

abd YE FİKİR VERMEYİN.
