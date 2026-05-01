“Ben sana ne yapacağımı biliyorum” demişti! Park yerinde hakim-savcı kartı rezilliği sonrası Bakan Gürlek’ten flaş adım Son anket sonuçları belli oldu! İşte parti parti oy oranları Ortalık karışacak: Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü Her gün bir tane yiyen doktora gitmiyor! Anadolu’nun kadim lezzeti, dünyanın en sağlıklı 10 meyvesinden biri seçildi Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi! Maalesef çok sayıda ölü ve yaralı var Bir ilimizde daha petrol bulundu! Hükümete başvurdular: İzin verin çıkaralım Dünyanın en büyük denizaltı filosuna sahip ülkeler belli oldu! Türkiye, devleri silip süpürdü 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında olacağız' diyorlardı: Apar topar 'R' yaptılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Her gün bir tane yiyen doktora gitmiyor! Anadolu’nun kadim lezzeti, dünyanın en sağlıklı 10 meyvesinden biri seçildi

Beslenme uzmanlarının antioksidan kapasitesine göre belirlediği "Dünyanın En Sağlıklı 10 Meyvesi" listesi yayınlandı ve listenin en büyük sürprizi Aydın İnciri oldu. Limon, yaban mersini ve avokado gibi küresel devlerin yanında yer alan Türk inciri, yüksek lif oranı ve kemik güçlendirici etkisiyle tam bir yaşam iksiri olarak kabul edildi. Uzmanlar, taze veya kuru fark etmeksizin her gün tüketilen incirin hücre hasarını önlemede rakipsiz olduğunu belirtiyor. İşte vücudunuzu baştan aşağı yenileyecek, her gün tüketmeniz gereken o 10 mucizevi meyve:

#1
1. LİMON: TAM BİR C VİTAMİNİ DEPOSU Turunçgiller ailesinin bu keskin üyesi, sadece salatalara tat katmıyor. İçerdiği flavonoidler sayesinde antibakteriyel ve antikanser özellikler taşıyor. 48 gramlık bir limon suyu, günlük C vitamini ihtiyacınızın önemli bir kısmını tek başına karşılıyor.

#2
2. ÇİLEK: KALBİNİZİN EN YAKIN DOSTU Yüksek su içeriği ve düşük kalorisiyle bilinen çilek, antosiyanin adı verilen özel flavonoidler içerir. Bu bileşenler, kalp sağlığını desteklerken aynı zamanda kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

#3
3. PORTAKAL: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN KORUYUCUSU Tek bir orta boy portakal, günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 78'ini karşılar. Ayrıca folat ve B vitaminleri bakımından zengindir; bu da sinir sisteminizi korurken kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna destek verir.

#4
4. YABAN MERSİNİ: BEYİN VE HÜCRE GENÇLEŞTİRİCİ Antioksidan denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan yaban mersini, serbest radikallerle savaşarak kronik hastalıklara karşı koruma sağlar. Damarlarda plak oluşumunu engelleyen pterostilben bileşiği ile tam bir uzun yaşam iksiridir.

#5
5. ELMA: LİF KAYNAĞI VE TOKLUK HİSSİ "Günde bir elma doktoru evden uzak tutar" sözü boşuna değil. Elmadaki pektin lifi bağırsak sağlığını korurken, kabuğundaki kuersetin ise kansere karşı koruyucu bir etki gösterir.

#6
6. NAR: SÜPER BESİNLERİN KRALI Antioksidan kapasitesi çoğu meyveyi ikiye katlar. Nar, oksidatif stresi azaltarak diyabet, kalp hastalıkları ve obezite riskini minimize eder. Özellikle K vitamini içeriğiyle kemik sağlığı için vazgeçilmezdir.

#7
7. ANANAS: ÖDEM ATICI VE İLTİHAP SÖNDÜRÜCÜ Ananas, içinde bulunan bromelain enzimi sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Aynı zamanda doku inşası için gerekli olan manganez minerali bakımından oldukça zengindir.

#8
8. AVOKADO: SAĞLIKLI YAĞLARIN ADRESİ Diğer meyvelerin aksine avokado, tekli doymamış yağlar bakımından zengindir. Bu "iyi yağlar", kötü kolesterolü düşürerek kalp krizi ve felç riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca göz sağlığı için kritik olan lütein içerir.

#9
9. MUZ: ENERJİ VE POTASYUM KAYNAĞI Egzersiz öncesi mükemmel bir enerji kaynağı olan muz, yüksek potasyum içeriğiyle tansiyonu kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini düzenleyen lifli yapısıyla sindirimi kolaylaştırır.

#10
10. LİSTENİN SÜRPRİZİ: Aydın İnciri (Kuru veya Taze) Dünyanın en sağlıklı meyveleri listesinde Türkiye'nin parlayan yıldızı şüphesiz Aydın İnciri. Özellikle yüksek lif oranıyla sindirim sisteminin bir numaralı yardımcısı olan incir, kalsiyum ve magnezyum içeriğiyle kemik yoğunluğunu artırır. Doğal şeker kaynağı olmasıyla enerji verirken, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde hücre hasarını önler. Anadolu'nun bu kadim lezzeti, dünya çapında bir "süper besin" olarak kabul ediliyor.

İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı
Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı

Terör devleti İsrail eli kanlı polisi, Kudüs'te Filistinli down sendromlu çocuğu darp ederek gözaltına aldı.

Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler
Gündem

Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin davada mahkeme aralarında Adem Soytekin'in de olduğu 15 kişinin tahliyesine karar verdi. İ..
"İzmir’in dağlarında çiçekler açar" CHP’de çözüm bu kadar basit!
Sosyal Medya

“İzmir’in dağlarında çiçekler açar” CHP’de çözüm bu kadar basit!

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran ve "bu kadar da olmaz" dedirten görüntüler, aslında CHP’li belediyelerin yönetim beceriks..
Tahran'da panik anları! Hava savunma sistemleri aktif hale getirildi!
Dünya

Tahran'da panik anları! Hava savunma sistemleri aktif hale getirildi!

İran’ın başkenti Tahran’da gece saatlerinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Kentin çeşitli noktalarında sistemlerin devreye gi..
Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki
Gündem

Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla bölgeye doğru ilerleyen Sumud Filosu'na düzenlenen baskına çok sert tepki gö..
Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı
Dünya

Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Bu ülkelerde bu..
