Trump’tan Infantino'ya cevap gecikmedi: “Bırakalım oynasınlar”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın 2026 Dünya Kupası’na katılmasının kendisi açısından sorun olmadığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir Başkanlık Kararnamesi imza töreninin ardından İran gündemine ilişkin başlıkları değerlendirdi. Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "İran'ın Dünya Kupası'na katılacağı" yönündeki açıklamasını olumlu bulduğunu belirtti.

Trump: Muhtemelen iyi bir takımları var

ABD Başkanı, "Eğer Jonny öyle dediyse benim için tamamdır. Bırakalım oynasınlar." değerlendirmesini yaptı.

Infantino'nun bu konuyu kendisine daha önce ilettiğini aktaran Trump, FIFA Başkanı'na bu hususta istediğini yapabileceğini söylediğini anımsattı.

İran Milli Takımı'nın iyi olup olmadığını soran Trump, "Muhtemelen iyi bir takımları var." yorumunu yaptı.