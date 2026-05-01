Yerel

Komşular arasında gürültü kavgası! Ortalık kan gölüne döndü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Adana’da aynı apartmanda yaşayan iki aile arasında yüksek sesle müzik nedeniyle çıktığı öne sürülen kavga, sokakta silah ve sopaların kullanıldığı şiddet olayına dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralanırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde gece yarısı çıkan komşu kavgası, mahallede korku dolu anlara neden oldu. Yenidoğan Mahallesi’nde aynı apartmanda yaşayan iki aile arasında başladığı belirtilen tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddetli bir çatışmaya dönüştü.

 

İddiaya göre gerginliğin nedeni, yüksek sesle müzik dinlenmesi oldu. Apartman içinde başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla sokağa taştı. Yaşanan arbedede silah ve sopaların kullanıldığı belirtildi.

 

Olay, gece yarısı Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda oturan iki komşu aile arasında iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle kavga çıktı. Apartmandan sokağa taşan kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu. Yaşanan arbede sırasında taraflar birbirlerine pompalı tüfek, tabanca ve sopayla saldırdı.

 

Olayda Ö.S. ve H.T. pompalı tüfek, C.K. ise tabancayla vurularak, ismi öğrenilemeyen 2 kişi de sopayla darbilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

