Göztepe zirvede!

Göztepe, Süper Lig’de en fazla maçta kalesini gole kapatan takım oldu. 16 karşılaşmayı gol yemeden kapatan Göz-Göz’ün, ardından 12’şer golle Galatasaray ve Trabzonspor geliyor. İzmir ekibi sezon zirvede kapatacak

Trendyol Süper Lig'de müthiş bir savunma performansı sergileyen Göztepe, geride kalan 31 haftada 16 maçta kalesini gole kapatarak ligin zirvesine yerleşti. Ligin bitimine 3 maç kala bu unvanı matematiksel olarak garantileyen Göz-Göz, ardından gelen Galatasaray ve Trabzonspor'u (12 maçta kalelerini gole kapattılar) geride bıraktı. Sarı-kırmızılıların kalesinde devleşen Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis, kaptan Heliton ile birlikte stoperler Bokele, Allan ve Taha bu başarının mimarlarından oldu. Tecrübeli kaleci Lis'in kritik kurtarışları, defansın disiplinli oyunu ve takımın kolektif savunması sayesinde Göz-Göz, neredeyse her iki maçtan birini gol yemeden tamamladı. Bu başarı, sezon boyunca sergilenen istikrarlı kadro yapısının en somut yansıması olarak dikkat çekiyor. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un görevde bulunduğu yaklaşık 3 yıldır yerleştirdiği 3-5-2 diziliminin defansta gedik vermeyen yapısı, bu sezon istitastiksel olarak da meyvesini vermeye başladı. Özellikle iç sahada rakip atakları sindirme konusunda etkili olan İzmir ekibi, Avrupa potası için iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

EN AZ PAS YAPAN TAKIM

Göz-Göz, ayrıca 31 hafta itibariyle Süper Lig'in en az isabetli pas yapan takımı durumunda. Maç başı 172 pas yapan ve toplamda 5

bin 334 isabetli pası hanesine yazdıran Göz-Göz, daha dikine, az pasla pozisyon bulan taktiği benimsediğini, istatistiklerde de göz önüne dökmüş oldu. Göztepe'den sonra Gençlerbirliği 246 maç başı ve toplam 7 bin 652 pasla sondan 2. sırada yer aldı. En çok isabetli pas yapan takımlar ise Galatasaray (444 maç başı pas, 13 bin 780 toplam pas), Fenerbahçe (411 maç başı pas, 12 bin 750 toplam pas) ve Trabzonspor (386 maç başı pas, 11 bin 981 toplam pas) olarak sıralandı.

DEPLASMANDAKİ FORMUNA GÜVENİYOR

Süper Lig'de bitime 3 maç kala Avrupa kupalarına katılma umudunu koruyan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, sarı-kırmızılılar bu sezon dış sahada iyi bir performans ortaya koydu. Gurbette 15 maç oynayan Göztepe, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 23 puan topladı. Corendon Alanyaspor, Galatasaray, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir FK'ya yenilen Göz-Göz, deplasmanlarda 17 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

TARAFTARA ÖZEL İNDİRİM

Trabzonspor, 2 Mayıs'ta sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Kritik randevuya günler kala iki takımın taraftarları arasında yaşanan dostluk ve centilmenlik, rekabetin önüne geçti. Ligin ilk devre maçında İzmir deplasmanında gördükleri misafirperverliğe anlamlı karşılık veren VİRA, Trabzon'da esnafla görüşüp, konuk ekip taraftarlarına özel indirim anlaşmaları sağladı.

TRABZON'DA PUANLARI TOPLUYOR

GÖZTEPE, Süper Lig'de son 7 sezonda Trabzonspor'la deplasmanlarda oynadığı maçlarda puanlar almayı başardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte bordo-mavilileri 2 kez yenerken, 2 maç berabere bitti, Trabzonspor da Göztepe'yi 2 defa mağlup etti. Son olarak deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, şampiyonluk şansını oldukça zora soktu.