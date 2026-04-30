ABD'nin deniz ablukasına İran'dan sert mesaj! "Tahammül edilemez"
ABD’nin deniz ablukasına İran’dan sert mesaj! “Tahammül edilemez”

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'nin deniz ablukasına İran'dan sert mesaj! "Tahammül edilemez"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD’nin deniz ablukasını askeri operasyonların devamı olarak nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin deniz ablukasına ilişkin açıklamasında Washington yönetimini hedef aldı. Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

 

“Zalimane yaklaşım”

Dünyanın İran'ın hoşgörüsüne ve barış yanlısı tutumuna tanıklık ettiğine işaret eden Pezeşkiyan, "Deniz ablukası adı altında yapılan şey, yalnızca bağımsızlığının bedelini ödeyen bir halka karşı sürdürülen askeri operasyonların devamıdır. Bu zalimane yaklaşımın devam etmesi tahammül edilemez." ifadelerini kullandı.

 

On yıllardır ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar altındaki İran'ın, uluslararası ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ınını deniz yoluyla gerçekleştirdiği biliniyor.

 

Ekonomik zorluklar altındaki İran'da ABD-İsrail saldırıları sonrası bazı iş yerlerinin kapandığı, enflasyon ve işsizliğin arttığı belirtiliyor.

 

ABD'nin deniz ablukası olayı nedir?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırıları ardından, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

 

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmiş, bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

