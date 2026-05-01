Kastamonu'dan üzen haber: Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti!
Kastamonu'da kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.
OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK KALDIRIMDAKİ AĞACA ÇARPTI Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 06 BZH 145 Citroen marka otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönün araçta sürücü yaralanırken, 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Y.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
GENÇ FUTBOLCU ERENŞAH HAYATINI KAYBETTİ Ergün'ün cenazesi ise, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan Erenşah Ergün'ün, GMG Kastamonuspor'un alt yapısında oynadığı öğrenildi.
KASTAMONUSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI GMG Kastamonuspor kontrolden çıkan aracın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden GMG Kastamonuspor altyapı oyuncusu Erenşah Ergün için başsağlığı mesajı yayınladı. GMG Kastamonuspor mesajında; 'U19 Takımımızın kıymetli oyuncusu Erenşah Ergün'ün elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Disiplini, karakteri ve takımımıza kattığı değerle gönüllere güzel izler bırakan Erenşah kardeşimize Allah'tan rahmet; başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, teknik ekibimize ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer verdi.
