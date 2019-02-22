Youtube, İslâmî 'Yürüyüş'e hazımsız

HABER MERKEZİ - Terörü öven videoların dahi çok sayıda yer aldığı Youtube sitesi, İslâmî ezgi ve marşlarıyla tanınan Grup Yürüyüş’ün sayfasını kapattı. Video paylaşım sitesi Youtube’un kapatma kararını hiçbir gerekçe göstermeden uyguladığı öğrenilirken konuya ilişkin Grup Yürüyüş’ten açıklama geldi.

'Yürüyüş'e Youtube freni



Kurulduğu 2004 yılından bu yana mazlumlarla dayanışma programlarının, meydanların ve anma günlerinin vazgeçilmezi olan Grup Yürüyüş’e ait Youtube kanalının kapatılması tepki topladı. Geçtiğimiz hafta Kudüs direnişinden görsellerle hazırlanan Grup Yürüyüş’ün “Sirac el-Aksa” isimli eserini yayından kaldıran Youtube, skandal kararla Grup Yürüyüş kanalına da erişimi engelledi. Grup Yürüyüş’ün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada kapatma nedeninin öğrenilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “YouTube kanalımız herhangi bir kural ihlalimiz olmadığı halde Youtube tarafından kapatıldı. Maalesef kanala ve videolara erişim yok şu an. Kapatma nedenini öğrenmeye ve kanalı kurtarmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda eserlerimizi dinleyebileceksiniz inşallah.Geçtiğimiz hafta Sirac el-Aksa eserimize Kudüs direnişinden görsellerle hazırladığımız videomuz yayından kaldırılmıştı. Bugün de kanalımız kapatıldı ve videolarımızın tamamına erişim engeli getirildi.” denildi.