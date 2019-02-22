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Youtube, İslâmî 'Yürüyüş'e hazımsız

Geçtiğimiz hafta Grup Yürüyüş’ün Kudüs direnişinden görselleri kullanarak hazırladığı “Sirac el-Aksa” adlı eseri yayından kaldıran YouTube, şimdi de skandal bir karara imza atarak grubun kanalına erişimi engelledi.

22 Şubat 2019 Cuma 11:26
Youtube, İslâmî 'Yürüyüş'e hazımsız

HABER MERKEZİ - Terörü öven videoların dahi çok sayıda yer aldığı Youtube sitesi, İslâmî ezgi ve marşlarıyla tanınan Grup Yürüyüş’ün sayfasını kapattı. Video paylaşım sitesi Youtube’un kapatma kararını hiçbir gerekçe göstermeden uyguladığı öğrenilirken konuya ilişkin Grup Yürüyüş’ten açıklama geldi.

'Yürüyüş'e Youtube freni

Kurulduğu 2004 yılından bu yana mazlumlarla dayanışma programlarının, meydanların ve anma günlerinin vazgeçilmezi olan Grup Yürüyüş’e ait Youtube kanalının kapatılması tepki topladı. Geçtiğimiz hafta Kudüs direnişinden görsellerle hazırlanan Grup Yürüyüş’ün “Sirac el-Aksa” isimli eserini yayından kaldıran Youtube, skandal kararla Grup Yürüyüş kanalına da erişimi engelledi. Grup Yürüyüş’ün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada kapatma nedeninin öğrenilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “YouTube kanalımız herhangi bir kural ihlalimiz olmadığı halde Youtube tarafından kapatıldı. Maalesef kanala ve videolara erişim yok şu an. Kapatma nedenini öğrenmeye ve kanalı kurtarmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda eserlerimizi dinleyebileceksiniz inşallah.Geçtiğimiz hafta Sirac el-Aksa eserimize Kudüs direnişinden görsellerle hazırladığımız videomuz yayından kaldırılmıştı. Bugün de kanalımız kapatıldı ve videolarımızın tamamına erişim engeli getirildi.” denildi.

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:26
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YORUM YAZ

  • ACI GERÇEKACI GERÇEK29 dk önce
    bildik bileli bunu yaptılar, arttırarak yapıyorlar.Nice yazılar uyarılar şikayetler yapıldı çokları tarafından.Hiç birşey ifade etmedi.Kültür emperyalizminin öncüsü olan, glabal dünya siteleri ile bilinçli ve güçlü ülkeler, kısmen mücadele edebiliyor.İllumi aklın, son yıllarda oluşturdukları, Yapay zeka tabanlı, öğrenen ve gelişen filtre proğramlar ile ileri aşamada kontrol sağlayan bu sosyal ağlar, bizim değerlerimize asla müsamaha göstermiyor,her tür engellemeyi yapıyor veya kapatıyor.Devlet aşamasında dahi, acizliğimiz içler acısı.Nesillerin kaybında, bir numaralı etken olan sosyal medyanın, memleketimizi kuşatmış olması, en büyük fecaat iken, ciddi hiçbir gayretin görülmemesi, yönetenlere dair ümitlerimizi, malesef aldı götürdü.20 yıllık bireysel mücadele ve deneyimim ile söyleyebilirm ki, bu hafife alınmış şirret konu, beka kavramımızı yer ile yeksan edecek en önemli konudur.Israrlı körlüğümüze müstehak olan sonuçlar ise sayılı yıllar içinde, kültür ve kimliğimizi malesef tarihe gömecektir.Hiç şüpheniz olmasın.Hiç.ama, hiç..
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    YouTube, Topluca Protesto Edilsin.
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 1 sa önce
    Yok ya ben YouTube müslüman zannediyordum ,yapmamasi lazimdi aslinda.

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