YouTube çocuk istismarının merkezi

Hasan Eğrigöz Ankara

Ancak çocukların ve gençlerin yoğun olarak kullandığı YouTube’da hâlâ çocuk istismarı içeren yüzlerce içerik bulunuyor. Akit’e konuşan uzmanlar, ahlaksız videolarla ilgili olarak aileleri uyarıp, sosyal medya bilincine dikkat çektiler.

Eğitim seferberliği

Sosyolog Prof. Dr. Ertan Aydın: “Sosyal medya içerikleriyle ilgili ne tür bir kontrol mekanizması oluşacak, buna ilişkin bir eğitim seferberliği başlatmamız gerekiyor. Sansür ya da merkezden engellemeler bir yere kadar çözüm olabiliyor ama bunun kalıcı bir şekilde çözüme kavuşması, daha köklü bir eğitim modeliyle sağlanabileceğini düşünüyorum. Şu anda aileler çocuklarıyla çok fazla vakit geçiremiyor. Bazen ebeveynler çocukları başlarından atmak için ellerine aypet veriyorlar. Ama çocukları büyük bir tehlikeye atmış oluyorlar. Burada büyük sorumluluk aslında ebeveynlere düşüyor.”

Arayüz şart

Sosyal Medya Federasyonu Genel Başkanı Cengiz Özbay: “Sosyal medyada reşit olma yaşıyla ilgili bir ön arayüz olması şart olmalıdır. İçişleri Bakanlığı ile birlikte sosyal medyanın doğru kullanılması konusunda da çalışmalarımız oldu. Çocuklara eğitim vermek yetmiyor. Ailelerin bu konuda bilinci olmadığından dolayı gerekli önlemler alınamıyor. Ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Çarpıcı kamu spotları da önerdik. Elinden telefonu almak çözüm değil.”