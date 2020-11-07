Youtube banner psd hazırla | Youtube bir video barındırma sitesidir. Milyonlarca kişi dünyanın dört bir yanında Youtube üzerinden onlarca videoya ulaşıyor. Youtube, kullanıcılarına ücretsiz video erişimi olanağı sağlıyor. Reklamsız kesintisiz video izlemek isteyenler ise aylık olarak ücret ödemek durumunda. Peki, Youtube banner psd nasıl hazırlanır?

Banner nedir?

Banner reklam ve tanıtım için hazırlanan afişlere verilen isimdir. Bu afişler web sitelerinde başlık ya da alt başlık kısmında kullanılıyor.

PSD nedir?

Pek çok kişi PSD’nin ne olduğunu araştırıyor. PSD; Adobe Photoshop'ta veri kaydetmek için kullanılan bir dosya türüdür.

Youtube banner psd

Bedava Youtube banner psd hazırla | Youtube için banner hazırlamak isteyenler bunu hangi programla yapabileceklerini merak ediyor. Program yükleyebileceğiniz sitelerde banner hazırlayabileceğiniz uygulamalar bulunuyor. Bu programları indirip banner hazırlayabilirsiniz. Ayrıca web siteleri üzerinden hiçbir program yüklemeden birkaç işlemle banner hazırlayabilirsiniz.