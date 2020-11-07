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Teknoloji Youtube banner psd
Teknoloji

Youtube banner psd

Youtube banner hazırla | Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi Youtube kanalları sayesinde içerikler hazırlayıp bunları yayınlıyor. Youtube kullananlar sayfaları için banner hazırlamanın yollarını araştırıyor. Peki, Youtube banner nasıl hazırlanır? | Youtube ücretsiz banner hazırla

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:30:00 -
Youtube banner psd

Youtube banner psd hazırla | Youtube bir video barındırma sitesidir. Milyonlarca kişi dünyanın dört bir yanında Youtube üzerinden onlarca videoya ulaşıyor. Youtube, kullanıcılarına ücretsiz video erişimi olanağı sağlıyor. Reklamsız kesintisiz video izlemek isteyenler ise aylık olarak ücret ödemek durumunda. Peki, Youtube banner psd nasıl hazırlanır?

Banner nedir?

Banner reklam ve tanıtım için hazırlanan afişlere verilen isimdir. Bu afişler web sitelerinde başlık ya da alt başlık kısmında kullanılıyor.

PSD nedir?

Pek çok kişi PSD’nin ne olduğunu araştırıyor. PSD; Adobe Photoshop'ta veri kaydetmek için kullanılan bir dosya türüdür.

Youtube banner psd

Bedava Youtube banner psd hazırla | Youtube için banner hazırlamak isteyenler bunu hangi programla yapabileceklerini merak ediyor. Program yükleyebileceğiniz sitelerde banner hazırlayabileceğiniz uygulamalar bulunuyor. Bu programları indirip banner hazırlayabilirsiniz. Ayrıca web siteleri üzerinden hiçbir program yüklemeden birkaç işlemle banner hazırlayabilirsiniz.

 

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