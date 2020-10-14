Youtube abone arttırma yöntemleri | Youtube bir video barındırma sitesi. Medya kuruluşlarının yanı sıra milyonlarca kişisel hesap bulunuyor. Söz konusu hesaplarda paylaşım yapan, içerik üretenler abonelerinin artmasını ve bu yolla gelir elde etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Youtube’da abone arttırmanın yolları var mı?

YouTube abone arttırma

Youtube’da abone arttırmanın ilk yolu elbette kaliteli içerikler üretmektir. Yediden yetmişe herkesin ilgisini çeken, merak uyandıran konularda içerikler üretmek milyonların dikkatini çekecektir.

Ayda bir kez video yüklemek abonelerin sizi takip etmesinin önüne geçecektir. En az haftada bir kez video yüklenmesi gerekiyor.

Video içiresine 'abone ol' , 'beğen' animasyonları ekleyebilirsiniz ya da videoda birkaç kez takipçilere seslenip abone olmayı unutmayın ifadelerini söyleyebilirsiniz. Popüler Youtuberlar sık sık içeriklerinde 'Bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın' ifadelerini tekrarlıyor.

Videoya yapılan yorumlara en hızlı şekilde cevap vermeyi ihmal etmeyin.

İzleyici önerilerini, yorumlarını göz önünde bulundurun ve taleplere uygun içerikler de oluşturun.

Kaliteli görseller kullanın. İyi bir kurgu daha çok dikkat çekecektir.

Elbette bütçenize uygun reklamlardan faydalanın. Reklamların geri dönüşü faydalı olacaktır.

Abone takipçi satın alma

İnternette hızlıca popüler olmak, takipçi sayısını yüksek göstermek isteyenler genellikle bunun yollarını araştırıyor. Pek çok kişi abone satışı yapan siteleri araştırıyor. Abone sayısına göre ücret ödeyip takipçi gelmesini bekleyenler çok fazla. Ancak bu abonelerin gerçek olmadığı ve bir süre sonra düşmeye başlayacağı unutulmamalı. İnternette popüler olan kişiler asla takipçi satın alınmamasını ona ödenecek parayı reklam bütçesi için kullanmanın daha akılcı olduğunu vurguluyor.